Piscine verso la rinascita, in primavera riaprono anche la Gaidano e la Trecate

Le piscine comunali si preparano a un 2025 di rinascita. E’ quanto emerso dai dati forniti in Sala Rossa dall’assessore allo Sport, Domenico Carretta, su richiesta del consigliere di Fdi, Enzo Liardo. Aperta da questa settimana la vasca invernale della Colletta e la Franzoj, mentre la Lombardia sarà a disposizione dell’utenza a partire dal prossimo 3 febbraio.

Aperte la Lido, la Parri e la Monumentale. Ancora ai box la Trecate. Tempi un pelo più lunghi per la parte estiva, la cui fine delle operazioni è prevista per il prossimo primo aprile, mentre l’ala invernale si prepara a uno stop (verosimilmente indolore) alla fine della stagione. Chiusa per i cantieri del Pnrr anche la Gaidano che rivedrà la luce da metà maggio 2025.

I lavori

La Città, per tutte le azioni in campo, ha deciso di avvalersi di Invitalia, per l’affidamento dell’appalto dei lavori. Come unico operatore economico è stato individuato il consorzio nazionale servizi società cooperativa (Cns), al quale sono stati affidati i cantieri relativi a undici impianti sportivi della città. L’operatore ha poi indicato in sede di gara un’unica impresa consorziata esecutrice dei lavori, la Kineo energy e facility Srl. L’obiettivo era assicurare l’apertura estiva delle piscine Trecate, Franzoj e Colletta.

[La piscina Franzoj]

Piscina Gaidano

Per quanto riguarda l’impianto Gaidano sono attualmente in corso i lavoro sulla vasca esterna, la riqualificazione degli spogliatoi e il rifacimento della parete vetrata. L’impresa esecutrice dovrebbe consegnare i lavori a metà del mese di maggio, così da consentire un utilizzo adeguato in estate.

Piscina Trecate

La parte estiva, oggetto di molte polemiche negli ultimi anni, riaprirà a partire da aprile. Pronta per ricevere l’utenza estiva. Mentre quella invernale chiuderà per interventi di ristrutturazione dal 31 marzo al 28 luglio. “Apprendo dall’assessore che si sta andando nella direzione giusta per quanto riguarda le tempistiche relative alla Lombardia - così Liardo -, mentre spero siano rispettati i tempi per la Trecate e per la Gaidano”.