Punto Digitale Facile: nuovi orari per assistenza gratuita ai servizi online

Il Punto Digitale Facile, lo sportello di supporto gratuito dedicato all’accesso ai servizi online, aggiorna i suoi orari per i prossimi mesi. Il servizio sarà attivo fino al 27 febbraio 2026, nei giorni lunedì, martedì e venerdì, dalle 10 alle 14.
Il Punto Digitale Facile offre un aiuto concreto a chi ha difficoltà a navigare tra le piattaforme digitali della Pubblica Amministrazione o ad accedere ai servizi online, garantendo assistenza personalizzata e gratuita.
Per prenotare un appuntamento è possibile scrivere su WhatsApp o chiamare il numero 375.5780326, in modo da organizzare il supporto in base alle proprie esigenze.
L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento importante per i cittadini che vogliono orientarsi nel mondo digitale senza complicazioni, con l’assistenza di personale formato e disponibile.