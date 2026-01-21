 / S. Salvario / Lingotto

S. Salvario / Lingotto | 21 gennaio 2026, 11:24

Punto Digitale Facile: nuovi orari per assistenza gratuita ai servizi online

Supporto fino al 27 febbraio 2026 attivo lunedì, martedì e venerdì

Immagine di repertorio

Il Punto Digitale Facile, lo sportello di supporto gratuito dedicato all’accesso ai servizi online, aggiorna i suoi orari per i prossimi mesi. Il servizio sarà attivo fino al 27 febbraio 2026, nei giorni lunedì, martedì e venerdì, dalle 10 alle 14.

Il Punto Digitale Facile offre un aiuto concreto a chi ha difficoltà a navigare tra le piattaforme digitali della Pubblica Amministrazione o ad accedere ai servizi online, garantendo assistenza personalizzata e gratuita.

Per prenotare un appuntamento è possibile scrivere su WhatsApp o chiamare il numero 375.5780326, in modo da organizzare il supporto in base alle proprie esigenze.

L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento importante per i cittadini che vogliono orientarsi nel mondo digitale senza complicazioni, con l’assistenza di personale formato e disponibile.

