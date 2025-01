Investita mentre attraversava sulle strisce, ma è giallo a Nichelino

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 gennaio, in via XXV Aprile a Nichelino. Davanti alla scuola materna Piaget una Panda verde avrebbe colpito una ragazza che stava attraversando sulle strisce pedonali, facendola cadere a terra, fuggendo poi via senza fermarsi a prestare soccorso.

Fugge senza prestare soccorso

La giovane, per fortuna, non avrebbe avuto gravi conseguenze, anche se è stata poi accompagnata in ospedale per accertamenti. La madre ha chiesto ad eventuali testimoni di farsi avanti per raccontare l'accaduto, visto che al momento c'è solo il racconto della giovane a denunciare l'accaduto.

Possibili indizi dalle telecamere

Intanto su quanto avvenuto indagano le forze dell'ordine e la Polizia locale, che potrebbero ricavare indizi utili per risalire all'identità del conducente della Panda attraverso le immagini di alcune telecamere della zona.