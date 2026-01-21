In arrivo due nuovi autovelox a Torino: ecco quando saranno accesi e dove

Automobilisti indisciplinati attenti: a Torino da domenica 1°febbraio si accenderanno due nuovi autovelox. La notizia era già stata annunciata negli scorsi mesi, ma oggi il Comune ha annunciato la data dell'attivazione degli impianti che multeranno chi supera il limite di velocità di 50 chilometri all’ora.

Dove saranno

Ma dove saranno? Il primo si trova in corso Giulio Cesare 283, nel tratto compreso tra via Oxilia e via Scotellaro, mentre il secondo in corso Grosseto n.169, nel tratto tra via Casteldelfino e via Leonardo Fea: entrambi sono posizionati su tutte e due le direzioni, sia verso il centro che verso l'esterno.

Si tratta di strumentazione fissa, quindi non c'è l'obbligo di presenza dei Vigili: la multa arriva direttamente a casa, dopo che l'occhio elettronico ha letto la targa di chi non rispetta i limiti di velocità.

Attenzione al limite dei 50 all'ora

I nuovi autovelox rileveranno automaticamente da remoto, con fotogrammi, le infrazioni per il superamento del limite di velocità di 50 chilometri all’ora.

“Serviranno a garantire la sicurezza stradale su due direttrici di grande scorrimento – spiega l’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza, Marco Porcedda – Solo con la garanzia del rispetto delle regole da parte di tutti automobilisti, ciclisti e pedoni possono viaggiare sicuri. Sino ad ora l’installazione di dispositivi fissi ha portato ad una riduzione significativa di incidenti, soprattutto mortali”.

Le immagini per i verbali della Polizia

I due autovelox, che saranno indicati dalla apposita segnaletica prescritta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, riveleranno e terranno traccia dei veicoli che oltrepassano il limite di velocità consentito e invieranno al centro di controllo di 5T i dati e le immagini dei transiti per le operazioni di accertamento e verbalizzazione da parte della Polizia Locale. Non sarà tenuta traccia di dati sensibili e immagini relative a veicoli non in presunta violazione.