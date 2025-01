Lite in pieno centro tra giovanissimi: 18enne accoltellato allo stomaco sotto i portici di via Po

Un accoltellamento in pieno centro dopo una lite per futili motivi. È quanto avvenuto passata la mezzanotte di un normale sabato sera torinese. Erano le 2,30 quando i Carabinieri della Compagnia San Carlo sono intervenuti in via Po, in fronte a una caffetteria, a seguito di un ferimento da arma da taglio allo stomaco. Steso a terra i militari hanno rinvenuto un ragazzo appena 18enne, di origine tunisina, preso in cura dall’equipe medico sanitario.

Due testimoni oculari hanno assistito alla scena fornendo tutte le informazioni utili per la ricostruzione dei fatti. Hanno confermato come la lite fosse scaturita da futili motivi, per poi descrivere precisamente l’autore dell’aggressione.

Poco dopo l’autore è stato individuato in piazza Santa Giulia. Si tratta di un 20enne dominicano, già noto alla forze dell’ordine. Il giovane, senza opporre resistenza, ha indicato il nascondiglio del coltello utilizzato, che si trovava sotto un’autovettura. L’arma, una lama di 11 cm ancora intrisa di sangue, è stata recuperata e sequestrata. Il ventenne è stato pertanto arrestato in flagranza di reato e gravemente indiziato di lesioni aggravate e condotto presso la locale Casa Circondariale, in attesa del rito direttissimo. Il diciottenne ferito, non in pericolo di vita, è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale, con una prognosi iniziale di 30 giorni.