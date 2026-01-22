Benessere animale e convivenza, in collina parte il progetto Me Dog

Si chiama Me Dog ed è un centro cinofilo dedicato al benessere psico-fisico del cane e al supporto dei cittadini che convivono con animali, soprattutto in un contesto urbano sempre più complesso.

Il progetto, sostenuto dalla Circoscrizione 8, nasce con l’obiettivo di favorire relazioni equilibrate, socialità e convivenza consapevole, offrendo percorsi educativi che rispettano i bisogni naturali del cane. Le attività si svolgono in uno spazio naturale, sicuro e completamente recintato, situato in strada della Viola 36, alle porte di Torino.

Cuore dell’iniziativa è la scuola rivolta sia a cuccioli sia a cani adulti. Attraverso attività di gruppo a numero chiuso, gli educatori aiutano a leggere le interazioni tra cani, a comprendere la comunicazione e lo stato emotivo, sostenendo anche animali che presentano difficoltà comportamentali.

Grazie a una convenzione con la Circoscrizione 8, Me Dog propone una serie di servizi accessibili alla cittadinanza. Tra questi, uno sportello gratuito dedicato a consulenze su gestione del cane, convivenza urbana e relazione persona-cane, attivo due volte al mese su appuntamento, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 11.

Non mancano momenti di informazione e divulgazione: sono infatti previsti due eventi annuali gratuiti dedicati alla cultura cinofila di base, all’etologia e al benessere del cane, con un’attenzione particolare alla convivenza in ambiente urbano.

Per i residenti della Circoscrizione 8 sono previste anche agevolazioni economiche, tra cui uno sconto del 15% sulla prima valutazione e sui percorsi educativi individuali, oltre a costi agevolati per la partecipazione alla scuola di socialità. Un’iniziativa che punta non solo al benessere degli animali, ma anche a rafforzare il legame tra cani e persone, promuovendo una città più inclusiva e attenta.