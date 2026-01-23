Mercato di corso Grosseto, la Città dice sì alla sperimentazione per il rilancio

Arrivano segnali positivi per il futuro del mercato di corso Grosseto, nel quartiere Madonna di Campagna. A renderlo noto è Alfredo Ballatore, coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, che ha illustrato l’esito dell’interpellanza presentata alla Città di Torino per contrastare la progressiva rarefazione degli operatori e rilanciare uno dei presidi commerciali storici del territorio.

Obiettivo valorizzazione

"Il nostro obiettivo - spiega Ballatore -, resta quello di valorizzare un mercato che rappresenta il cuore del quartiere, sostenendo gli operatori e creando le condizioni per nuovi insediamenti". Un obiettivo che, secondo quanto emerso dalla risposta dell’Amministrazione centrale, trova ora una prima apertura concreta.

L’assessorato al Commercio ha infatti accolto favorevolmente la proposta della Circoscrizione di avviare una sperimentazione mirata, pensata per incentivare la presenza degli ambulanti e rendere nuovamente attrattiva l’area mercatale di corso Grosseto. Tra i primi passi annunciati c’è la promozione di un tavolo di confronto tecnico con l’Assessorato ai Tributi, finalizzato a valutare possibili misure di agevolazione fiscale.

Canone calmierato

In particolare, la strategia di rilancio prevede la verifica della fattibilità di una gratuità totale o di un canone calmierato per i nuovi operatori e per coloro che sceglieranno di investire sul mercato di corso Grosseto. Un segnale ritenuto fondamentale dalla Circoscrizione per invertire la tendenza degli ultimi anni.

Le misure ipotizzate si inseriscono inoltre in un quadro più ampio di riqualificazione, che comprende il rifacimento dell’area giochi, la realizzazione di nuovi parcheggi e l’imminente completamento della ferrovia Torino-Ceres, previsto nel 2026. Interventi che, nelle intenzioni, dovranno migliorare accessibilità e fruibilità dell’intera zona.

"La risposta ricevuta - conclude Ballatore -, conferma la volontà dell’Amministrazione centrale di sostenere il nostro mercato locale. Continueremo a monitorare l’iter burocratico affinché le agevolazioni diventino operative nel più breve tempo possibile, garantendo agli operatori le migliori condizioni per tornare a investire nella Circoscrizione 5".