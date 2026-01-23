“Quando un respiro vale una vita”, il progetto che insegna a salvare i bambini

Con l’inizio del nuovo anno entra nella sua fase operativa più intensa il progetto “Quando un respiro vale una vita”, l’iniziativa dedicata alla formazione sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e all’utilizzo di dispositivi antisoffocamento. Un percorso pensato per salvare vite e rivolto in particolare al mondo della scuola.

Il progetto è promosso dalla Ginnastica Victoria Torino, storica associazione sportiva di caratura internazionale e affiliata ad AiCS Torino, in collaborazione con l’organizzazione medico-scientifica Oisi - Organizzazione Italiana Sviluppo Innovativo, da anni impegnata nella formazione sul primo soccorso.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente lo scorso dicembre a Palazzo Civico e nasce dalla necessità di contrastare dati ancora allarmanti: in Italia ogni anno oltre 50 persone muoiono per soffocamento da corpo estraneo e, nella maggior parte dei casi, si tratta di bambini. Numeri che evidenziano un vuoto formativo soprattutto nelle scuole dell’infanzia e primarie.

Il progetto prenderà avvio dalla Circoscrizione 4 e dagli istituti situati nelle vicinanze del PalaGinnastica di via Pacchiotti 71, centro d’eccellenza gestito dalla Federazione Ginnastica d’Italia insieme alla Ginnastica Victoria Torino. Proprio all’interno del PalaGinnastica, dal 2024, è attiva una Sala di Simulazione Pediatrica, una delle poche presenti in Italia, che consente ai corsisti di esercitarsi in scenari realistici e ad alta fedeltà.

Il piano d’azione per i primi mesi del 2026 prevede la formazione certificata di circa 800 docenti e personale Ata, la dotazione gratuita di dispositivi antisoffocamento in 40 plessi scolastici e il supporto di medici e infermieri specializzati nel soccorso pediatrico avanzato. Un percorso reso possibile grazie alla sinergia tra Ginnastica Victoria Torino e O.I.S.I., con il sostegno economico di Banca Mediolanum.

Gli atleti sostenitori

A sostenere simbolicamente l’iniziativa sono scesi in campo anche atleti di alto livello della ginnastica artistica e della scherma, da Simone Mencarelli e Vittoria Siletti fino alle giovani promesse della Victoria Torino come Vera Perin e Leonardo Pulito, unendo idealmente i successi sportivi internazionali alla tutela della salute nella vita quotidiana.

Le sessioni formative, della durata di 90 minuti, si svolgeranno nell’arco dei prossimi tre mesi. I partecipanti impareranno a riconoscere un’ostruzione parziale o totale delle vie aeree, a eseguire le principali manovre salvavita, come la manovra di Heimlich, e a utilizzare correttamente i dispositivi tecnologici antisoffocamento.

Per informazioni sulle date dei corsi e sulle modalità di adesione è possibile contattare la segreteria della Ginnastica Victoria Torino, presso il PalaGinnastica di via Pacchiotti 71, telefonando allo 011.7740332 o scrivendo agli indirizzi ginnasticavictoria@hotmail.com e info@ginnasticavictoria.it.