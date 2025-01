Torino, insetti nel piatto della mensa, Salerno: "Controlli sempre più serrati"

"Procederemo con controlli sempre più serrati". E' questo l'impegno in Sala Rossa dell'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno, dopo gli insetti trovati nei pasti mensa della scuola primaria Margherita di Savoia di via Pietro Thouar. Lo scorso 22 gennaio sono stati trovati dei micro-animaletti nella minestra di patate, zucca e ceci con ditalini.

Analisi NAS e ASL

Sul posto sono immediatamente intervenuti, come ha chiarito l'esponente di giunta in Consiglio, "i NAS e gli uffici qualità della Città per eseguire le analisi". Alla ditta è stata fatta una multa ed il giorno successivo c'è stato il sopralluogo anche dell'ASL.

"A seguito di entrambi i controlli - ha sottolineato Salerno - non sono state rilevate o contestate problematiche igieniche: le condizioni sanitarie erano a norma. Il campione conservato verrà analizzato e non è stata riscontrata la presenza di alcun infestante e di alcuna infestazione". "Quel giorno - ha aggiunto - su 36 scuole, 6762 pasti e 1300kg di minestra servita dalla ditta stessa nei propri lotti, non sono state rilevate ulteriori criticità".

Salerno ha poi ribadito che quotidianamente vengono effettuati controlli sulle mense scolastiche di Torino, non concordati con le ditte né con le scuole.

Castiglione (M5S): "Presenza insetti non tollerabile"