Parco della Tesoriera, il freddo ferma i lavori di riqualificazione per un mese

I lavori di riqualificazione del parco della Tesoriera di corso Francia subiscono un nuovo stop. A causa delle rigide temperature invernali, il cantiere è stato sospeso per tutto il mese di febbraio e riprenderà solo a marzo, con uno slittamento della conclusione degli interventi a fine aprile.

Dove siamo arrivati

La chiusura temporanea dell’area di cantiere era scattata giovedì 6 novembre 2025, con l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria nell’area del parco affacciata su via Asinari di Bernezzo. In questa fase sono in corso interventi su nuove attrezzature, arredi e pavimentazioni, ma il freddo intenso delle ultime settimane non consente di proseguire le lavorazioni in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche.

A confermarlo è il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, che ha spiegato come "le temperature attuali non garantiscano l’esecuzione corretta degli interventi. La Divisione Verde Parchi ha già informato la cittadinanza attraverso apposita cartellonistica e i lavori riprenderanno non appena le condizioni climatiche lo permetteranno".

Durante la sospensione del cantiere resta comunque garantito l’attraversamento del parco, da corso Francia (ingresso lato ex scuderie) a via Borgosesia e viceversa. Rimane invece interdetto l’accesso da via Asinari di Bernezzo, direttamente interessato dall’area di cantiere.

Nuovi ritardi

Il ritardo si inserisce in un cronoprogramma già rivisto nei mesi scorsi. La manutenzione straordinaria, avviata a inizio anno con l’obiettivo di riconsegnare il parco entro l’autunno 2025, aveva già accumulato diversi mesi di slittamento. La nuova scadenza è ora fissata per aprile.

L’intervento rientra in un appalto complessivo da oltre 1 milione e 600mila euro, che coinvolge due parchi cittadini: la Tesoriera e il parco Rignon (anche qui i cantieri sono in ritardo). I lavori sono stati affidati a una società del Sud Italia che, secondo i tecnici comunali, ha incontrato difficoltà nella gestione simultanea dei cantieri. Al Rignon gli interventi sono partiti prima e sono ormai in fase avanzata, mentre alla Tesoriera il cantiere è stato avviato successivamente.

Il progetto di riqualificazione

Il progetto di riqualificazione prevede il ripristino di prati e alberature, un nuovo impianto di irrigazione, la riattivazione della storica fontana, la sistemazione dell’area giochi e dell’area cani, oltre a nuovi vialetti, pavimentazioni e arredi urbani. Sono già stati messi a dimora 30 nuovi alberi e sistemato il viale lungo via Borgosesia. Attorno alla fontana nascerà anche un punto lettura all’aperto.

Per ora, però, il cronoprogramma resta legato al meteo: con l’arrivo di temperature più miti, i lavori potranno ripartire per l’ultima fase del cantiere.