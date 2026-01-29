Ristrutturazione ex canonica e gestione del negozio di vicinato, se ne parla a Rorà

Le fasi di recupero dell’immobile dell’ex canonica e la conduzione del negozio di vicinato saranno due delle tematiche che verranno affrontato nell’incontro pubblico di sabato 31 gennaio.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare per un momento di condivisione e confronto che verterà su più punti. Oltre al falò valdese del 16 febbraio in collaborazione con il Concistoro e gli appuntamenti per alcune interviste in merito agli 80 anni dalla ricostituzione del Comune, verrà presentato il progetto ‘Histoire de Pierre’ riguardante le fasi di intervento per il recupero dell’immobile ex canonica, che comprende il negozio di vicinato, acquistato a luglio 2025. Si discuterà della ristrutturazione e delle future prospettive di gestione.

“Riguardo all’ex canonica, visto che vogliamo partecipare a vari bandi per accedere a dei finanziamenti, avevamo piacere di illustrare alla cittadinanza il progetto. Sarà una presentazione di un piano di sviluppo su più fasi”, precisa la sindaca di Rorà Claudia Bertinat.

La parte del negozio di vicinato va invece messa a norma rispetto all’accessibilità dei disabili e altre questioni legate alla sicurezza: “Dovremo tenere chiuso un mese per i lavori. Questo creerà disagio ma volevamo comunicare che se ci fossero situazioni particolari l’Amministrazione, in qualche modo, soprattutto per gli anziani, cercherà di sopperire.”

La riunione si terrà alle 14,30 al Centro Odetto in piazza Fontana: “Questo incontro è centrale rispetto proprio allo sviluppo e al mantenimento della comunità di Rorà. Desideriamo informare la popolazione, anche per rassicurarla. Tutti i cambiamenti creano anche un po’ di timore, quindi condividere i vari passi è fondamentale”, conclude.