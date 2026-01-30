Giardini della Circoscrizione 4, nuova cartellonistica contro vandalismi e incuria

Prosegue l’attenzione della Circoscrizione 4 per il rispetto delle regole nelle aree verdi e negli spazi gioco. Nel corso del 2025 sono stati infatti realizzati interventi di sostituzione della cartellonistica danneggiata o vandalizzata in diversi giardini dei quartieri San Donato, Campidoglio e Parella.

A presentare gli interventi è stato il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, che ha illustrato come siano stati sostituiti complessivamente 15 cartelli risultati imbrattati o non più leggibili. "Un’operazione mirata - ha spiegato Ciravegna -, a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e a rendere più chiari i divieti all’interno delle aree verdi e delle zone dedicate ai bambini".

Quali aree?

Gli interventi hanno interessato il giardino Schiapparelli di via Dronero, il giardino del Fungo in corso Telesio, il giardino Madame Curie in via Servais, l’area del Paracchi lungo la Dora e piazza Risorgimento. Il costo complessivo dell’operazione è stato di 4.900 euro.

Particolare attenzione è stata posta alla visibilità dei cartelli che richiamano alcune regole fondamentali per la convivenza e la sicurezza: il divieto di consumo di bevande in vetro all’interno delle aree gioco, il divieto di accesso con cani negli spazi riservati ai bambini e il divieto di fumo nelle stesse aree.