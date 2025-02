Nuova vita per l'ex Viberti di Nichelino, arriva un polo logistico

Nuova vita a Nichelino per l'ex stabilimento Viberti di viale Matteotti. Nei giorni scorsi è stato inaugurato un nuovo importante polo logistico, in un'area che già vede gruppi specializzati nel trasporto e distribuzione merci.

Ecco Safim Logistics

Ad aggiungersi alla lista è Safim Logistics, da 80 anni leader in Italia nello stoccaggio e nel trasporto di merci a temperatura controllata. “Questo nuovo polo è un investimento prezioso per Nichelino, che porta opportunità lavorative e rafforza la nostra città come snodo strategico per il settore logistico”, ha commentato con soddisfazione il sindaco Giampiero Tolardo, presente all’inaugurazione della sede al civico 99 di viale Matteotti.

Da None a Nichelino

La Safim Logistics, di proprietà della famiglia Crivello, ha sede principale a None, dove possiede 22.500 mq di magazzini frigoriferi dedicati a fresco e gelo distribuiti su un’area totale di 100.000 mq.