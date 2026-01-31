Parte l’Advisory Board di NEXT – BTM Young Community: ascolto, confronto e progettualità per il territorio

Si è svolto sabato 31 gennaio presso la Sede Centrale di Banca Territori del Monviso il primo incontro dell’Advisory Board di NEXT – BTM Young Community, l’iniziativa dedicata a ragazze e ragazzi che desiderano contribuire in modo attivo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del proprio territorio.

Il gruppo dei giovani che compone l’Advisory Board di NEXT – BTM Young Community è eterogeneo e rappresentativo del territorio, sia per provenienza geografica sia per percorsi di studio, lavoro e competenze. L’Advisory Board è composto da 19 partecipanti, di cui 11 donne e 8 uomini, con un’età compresa tra i 19 e i 30 anni. I giovani provengono da diversi comuni del territorio: Carmagnola, Casalgrasso, Chieri, Collegno, Pancalieri, Poirino, Grugliasco e Torino.

Dal punto di vista formativo, prevalgono percorsi di studio in ambito economico, affiancati da competenze in relazioni e scienze della comunicazione, giurisprudenza, Innovation Design for Business, Culture, and Society ed event management, a testimonianza di un gruppo multidisciplinare, capace di portare punti di vista diversi e complementari.

La giornata inaugurale ha avviato ufficialmente il percorso dell’Advisory Board, che si propone come uno strumento stabile di confronto e dialogo tra i giovani e la Banca. Il tema affrontato nel corso del primo incontro è stato “Eventi, Arte, Cultura e Sport”, ambito individuato come strategico per la valorizzazione delle comunità locali.

Dopo i primi momenti conoscitivi e di introduzione al progetto, la mattinata è proseguita con gli interventi di tre relatori: Pietro Brusasco rappresentante di GenZNow ha descritto genesi e sviluppo di School Vision; Maurizio Liberti, istrionico ideatore e curatore di kermesse letterarie di successo, come Letti di Notte e Libri al Castello ha portato la propria esperienza nel mondo della promozione culturale. A seguire Ivan Quattrocchio, presidente della Asd Salsasio e fondatore dei Salsasio Angels ha raccontato la nascita della prima squadra di calcio capace di integrare atleti con e senza disabilità, in un progetto di inclusione sportiva.

Dopo un lunch break improntato al social eating che ha rafforzato ulteriormente le relazioni tra i membri dell’Advisory Board, questi ultimi - suddivisi in gruppi di lavoro e sotto la guida di coach - si sono confrontati per individuare bisogni, criticità e necessità emergenti legate al tema della giornata, tramite un percorso di ascolto e analisi finalizzato alla costruzione di proposte concrete da mettere a terra attraverso una progettualità strutturata.

«Con l’Advisory board di NEXT – BTM Young Community vogliamo offrire ai giovani non solo opportunità formative, ma anche spazi reali di partecipazione e confronto – sottolinea Luca Murazzano, Direttore Generale BTM – Le progettualità sviluppate dall'Advisory Board rappresentano uno strumento prezioso per i ragazzi del territorio di far sentire la propria voce. Valorizzandone le diverse competenze sarà infatti possibile costruire insieme percorsi capaci di generare positivi impatti sociali, culturali ed economici. Investire sui giovani significa investire sul futuro delle nostre Comunità e Banca Territori del Monviso è fortemente impegnata su questa direttrice».

L’Advisory Board di NEXT – BTM Young Community si propone come uno spazio concreto di ascolto, dialogo e azione, in cui i giovani possano essere protagonisti attivi, portando idee, visioni e contributi utili allo sviluppo del territorio.