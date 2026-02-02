Disastro ferrovia Pinerolo-Chivasso: “Non possiamo parlare con Gabusi”

Avs risponde alle posizioni del sindaco di Villafranca Piemonte, contro la richiesta di dimissioni dell’assessore regionale Marco Gabusi. Pubblichiamo di seguito la lettera giunta in redazione.

Apprendiamo con tristezza dell’inutile polemica del sindaco di Villafranca che definisce “una scorciatoia” il ricorso alla mozione (approvata dal Consiglio Comunale di Pinerolo nella seduta di giovedì 29/1/26) per chiedere le dimissioni dell’assessore regionale ai trasporti Gabusi, in ragione dell’incapacità dimostrata nel risolvere i problemi vergognosi (ritardi e cancellazioni di treni ripetute...) della linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso.

Nella pratica comune della irresponsabilità che contraddistingue purtroppo il nostro Paese, il sindaco di Villafranca auspica che l’assessore sia esonerato dalle proprie responsabilità, che la colpa delle gravi inefficienze diventi, come sempre, di tutti e quindi di nessuno.

Quasi che la “delega ai trasporti” conferita ad un assessore sia un titolo nobiliare, e non una precisa assunzione di responsabilità politica nei confronti dei cittadini.

Ciò che rattrista è che un territorio come quello pinerolese, che dovrebbe essere coeso nel reclamare il suo diritto ad un trasporto efficiente e moderno, si divida per ragioni di opportunismo politico.

Per anni l’assessore ha accampato scuse, mentre gli investimenti venivano fatti altrove.

Queste scuse non bastano più; rivolgiamo da parte nostra un ringraziamento al consiglio comunale di Pinerolo, per averlo detto forte e chiaro.

A chi tenta di difendere l’indifendibile, parlando a sproposito di dialogo, diciamo una cosa soltanto: dialogare con la Regione è d’obbligo, in ogni situazione. Che il dialogo si abbia, però, con chi è in grado di affrontare il problema.

E questa persona non può essere, evidentemente, l’attuale assessore Gabusi.