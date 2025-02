Crescono i reati ambientali in Piemonte e c’entrano anche bonus e Pnrr: ma ora le prime sentinelle sono i cittadini

Le operazioni legate ai reati ambientali con l’abbandono e lo smaltimento abusivo di rifiuti, in termini quantitativi, continuano ad essere le attività più cospicue effettuate dai 400 operatori del Corpo Forestale dei Carabinieri in Piemonte. E sono in aumento. C’entrano i molti cantieri avviati con gli strascichi dei vari bonus edilizi, ma anche delle opere collegate al Pnrr. Un aspetto che porta con se interventi complessi, che a volte fanno emergere infiltrazioni di criminalità organizzata.