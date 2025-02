Occupazione al Liceo Passoni: "Porte e finestre pericolanti, antifurto non funzionante"

Occupazione in corso al Liceo artistico Passoni di Torino, nella succursale di via Pesaro 15. Qui stamattina gli studenti hanno indetto un'assemblea.

L'infisso si stacca dalla parete

Diversi i motivi che hanno spinto i ragazzi e ragazze alla mobilitazione di questa mattina, a partire dalla sicurezza all'interno del Passoni. Tra le problematiche denunciate le finestre e porte pericolanti: ieri una studentessa, mentre stava andando in bagno, si è appoggiata ad un infisso che ha iniziato a traballare per poi staccarsi dalla parete. Un incidente, come sottolineano gli studenti, che "avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi".

Tra il terzo ed il quarto piano una lastra di marmo a protezione dei termosifoni è caduta: anche in questo caso, fortunatamente, non ha colpito nessuno.

Antifurto non funzionante

I giovani denunciano poi un antifurto ed interfono non funzionanti, come servizi igienici dove la porta non si chiude. Nella sede di Rocca un lavandino è poi crollato.