Moncalieri, aggredita e derubata mentre entrava a scuola

Brutta avventura nei giorni scorsi a Moncalieri per la preside dell’istituto comprensivo Borgo San Pietro: la dirigente è stata aggredita da un uomo che ha tentato di strapparle la borsetta mentre stava per entrare a scuola, in via Ponchielli.

Aggredita e malmenata

Il bandito l’ha malmenata e buttata a terra, costringendola poi a ricorrere alle cure dei sanitari: trasportata all’ospedale Santa Croce, è stata poi dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Indagano i carabinieri

La preside Maria Luisa Linda Gobetto ha poi sporto denuncia su quanto accaduto: indagano i carabinieri, che sperano di recuperare indizi utili alle indagini dalla visione delle telecamere di zona.