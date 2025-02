Piazza "pedonale" davanti alla scuola, ma le auto continuano a passare: finiti i lavori in via Romita

Ampliato il marciapiede davanti alla Alvaro-Gobetti per garantire sicurezza agli alunni

Via Romita si è rifatta il look. Sono infatti terminati negli scorsi giorni i lavori di riqualificazione della strada di Mirafiori nord, parallela a via Guido Reni: è stato quindi riaperto il tratto davanti alla scuola Alvaro-Gobetti.

Piazza pedonale

Gli operai hanno ampliato il marciapiede, creando una "piazza pedonale" di fronte all'ingresso alle scuole primaria, dell'infanzia e al nido da destinare ai più piccoli e ai loro genitori. L'area potrà essere usata dai pedoni e ciclisti come punto di sosta, con sedute, aiuole e posteggi per le biciclette.

Si al passaggio delle auto

Al tempo stesso le automobili potranno continuare a passare a velocità moderata. E' infatti stata realizzata una chicane, oltre ad attraversamenti rialzati, che obbligano le macchine a rallentare, garantendo così sicurezza a chi frequenta la scuola.

Il commento

Soddisfatto il coordinatore alla Mobilità della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera, che sottolinea: "Questo progetto tiene conto delle esigenze dei residenti di avere via Romita transitabile, ma anche degli studenti di avere uno spazio sicuro vicino all'ingresso della scuola".

Venerdì verrà ripristinato l'ingresso degli alunni da via Romita che, in occasione dei lavori, era stato spostato su via Balla.