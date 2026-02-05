Nichelino protagonista nel sogno americano della New Silvan School Dance

Si è appena concluso un mese che definire "pazzesco" sarebbe riduttivo per la New Silvan School Dance, che ha iniziato il 2026 riscrivendo la storia dei propri successi, portando il tricolore e il talento dei suoi portacolori sui palchi più prestigiosi del mondo. Con Nichelino protagonista e tappa finale delle giovani atlete.

Il Sogno Americano: trionfi tra il New Jersey e New York

Il ritorno dagli Stati Uniti è stato con il sorriso e le valigie cariche di trofei conquistati al The Summit Festival Championship. Le ragazze hanno incantato il pubblico americano con performance mozzafiato:

Suamy Nobile è stata letteralmente inarrestabile, conquistando il 1° posto nella categoria Advance Bachata e il 3° posto in Salsa e Bachata. Aurora ha dimostrato un coraggio incredibile, sfidando i giganti del settore e ottenendo il 2° posto in Bachata e un leggendario 3° posto in Salsa Open, categoria che vedeva in gara dai principianti fino ai professionisti.

Un’onda lunga di medaglie: dalla Lombardia alla Romagna

Mentre l'America applaudiva le campionesse torinesi, il resto della scuola non è rimasto a guardare: a Turbigo, il Team BLANC, capitanato da Micheil Blanc, ha portato a casa un bottino prezioso: 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Alla Freedom Dance, le allieve di caraibico hanno brillato in due giorni intensissimi, collezionando ben 10 ori, 12 argenti e 6 bronzi.

Infine, agli Assoluti di Riccione — la tappa cruciale per il pass ai Mondiali di Danze Orientali — sotto la guida della maestra Maddalena Bellissimo, ecco arrivare la bellezza di 11 ori, 9 argenti e 6 bronzi, che hanno fatto della New Silvan la scuola di ballo più medagliata di questa disciplina in Italia. Per questo, le protagoniste di questi trionfi si sono meritate l'onore di far parte della giuria del Carnevale di Nichelino, andato in scena domenica 1° febbraio con una grande partecipazione di pubblico.