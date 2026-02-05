 / Campidoglio / Parella

Una domenica al Museo di Arte Urbana: le visite nel cuore del Borgo Campidoglio

Dal 22 febbraio al 27 dicembre

Nel cuore di Borgo Campidoglio, storico quartiere operaio torinese di fine Ottocento, l’arte contemporanea incontra la memoria popolare e trasforma le strade in una galleria a cielo aperto. Qui nasce e cresce il MAU – Museo di Arte Urbana, un progetto unico in Italia che nel tempo ha contribuito in modo decisivo alla rigenerazione culturale del borgo, portando colore, creatività e nuove narrazioni nello spazio pubblico. Oggi il quartiere ospita più di 200 opere permanenti tra murales, installazioni e interventi site specific firmati da artisti italiani e internazionali. Un patrimonio diffuso che dialoga con l’architettura storica e con l’identità sociale del territorio, restituendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra arte, storia e comunità. Per scoprire questo museo a cielo aperto, prende il via il ciclo di visite guidate “Una domenica al MAU”, un percorso che accompagna cittadini e turisti tra vicoli, cortili e facciate dipinte, raccontando la trasformazione del quartiere e il significato delle opere. 

La visita rappresenta un viaggio nel tempo e nello spazio: dal passato operaio del borgo alla sua attuale vocazione culturale, dimostrando come l’arte pubblica possa diventare strumento di memoria, partecipazione e rigenerazione urbana.

Il calendario prevede una visita al mese alle ore 15.30 con questa cadenza: 22 febbraio, 22 marzo, 26 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 23 agosto, 27 settembre, 25 ottobre, 22 novembre, 27 dicembre.

