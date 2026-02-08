Aggredito in strada da due giovani in monopattino: "Mi hanno spruzzato lo spray e rubato lo smartwatch"

"Li ho visti, ho capito che non avevano buone intenzioni ma non sono riuscito a salire in auto in tempo....". Comincia così il racconto di Filippo, 39 anni, residente in Borgo Vittoria, vittima ieri sera, intorno alle 22, di un'aggressione.

"Stavano aspettando qualcuno..."

L'uomo era appena uscito di casa quando all'angolo tra via Beggiamo e via Lajolo, è stato avvicinato da due giovani nordafricani, apparentemente giovanissimi (neanche ventenni), a bordo di un monopattino Kukirin. "Uno di loro mi ha detto 'scusa, scusa?' - racconta -, e io inavvertitamente mi sono girato. Così quello alto, riccio e con i capelli ingellati mi ha spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi. E' stato un attimo, non vedevo più niente. Ho solo pensato a difendere quello che avevo addosso e in tasca". Nella colluttazione, i rapinatori sono riusciti a rubargli lo smartwatch, mentre Filippo è riuscito a proteggere cellulare, portafogli e borsa con l'altra mano libera. Urlando a squarciagola, il 39enne ha messo in fuga i balordi e attirato l'attenzione di alcuni residenti dei palazzi vicini che, subìto, hanno allertato le forze dell'ordine.

Portato in ospedale: "Sono facce note"

A causa dello spray urticante, la vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco per le cure necessarie. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia. Sul viso, tuttavia, porta chiaramente i segni dell'aggressione.

"Oggi ho parlato con alcuni vicini di casa - conclude Filippo -. Io non li avevo mai visti ma in zona sembrano essere facce note". L'uomo presenterà denuncia formale, sottolineando: "Se li rivedessi li riconoscerei senza alcun dubbio".