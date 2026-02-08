Dopo l'incidente, il messaggio di don Robella a fedeli e amici: "Brutta botta, ma miglioro giorno dopo giorno"

"La botta è stata interessante". Don Riccardo Robella non si smentisce mai: l'autoironia è protagonista anche nel suo primo messaggio dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto la notte del 7 novembre, nella zona di Carmagnola. Un incidente che ha causato conseguenze fisiche preoccupanti, per il cappellano del Toro, rimasto a lungo in prognosi riservata. Ancora ricoverato in ospedale, grazie ai costanti miglioramenti ha voluto però mandare un video in cui risponde all'ondata di affetto che lo ha accompagnato in queste settimane così difficili.



Il volto un po' affaticato e la barba decisamente più corta rispetto agli standard cui ci aveva abituato in tempi recenti, il sacerdote appare però in forma decisamente migliore. E le sue parole, il suo tono di voce, la sua ironia garbata confermano che il cammino, anche se ancora lungo e accidentato, è ormai quello buono. "Dopo due mesi o tre riesco finalmente a mandarvi un saluto. Ma adesso sto migliorando, lentamente ma costantemente. Avete mosso mari e monti in preghiera e questo mi è servito e mi ha aiutato davvero tanto".



"Non vedo l'ora di riabbracciarvi, uscito di qui e ritroveremo il mondo di stare di nuovo insieme", dice don Riccardo a Trinitube, il canale Youtube della parrocchia di Nichelino di cui è stato a lungo parroco, la Santissima Trinità. Ora - oltre all'impegno a tinte granata - è parroco a Leini e Mappano.