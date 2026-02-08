 / Cronaca

Cronaca | 08 febbraio 2026, 13:31

Storica Lancia Delta prende fuoco in corso Unione Sovietica: istanti di paura [VIDEO]

Il conducente della Lancia Delta uscito di tutta fretta, decisivo il pronto intervento dei Vigili del fuoco

L'incendio è avvenuto in corso Unione Sovietica

Momenti di paura poco prima delle ore 13 di oggi, domenica 8 febbraio. Quasi al fondo di corso Unione Sovietica angolo via Bordighera, dopo piazza Caio Mario, una vecchia e storica Lancia Delta Hf integrale da rally ha preso improvvisamente fuoco, per ragioni ancora da chiarire.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco

Il conducente è sceso appena in tempo, prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme. Per fortuna, nel giro di pochi momenti l'intervento dei Vigili del fuoco ha domato il rogo e riportato la situazione sotto controllo. 

Limitati i disagi alla circolazione, visto lo scarso traffico che c'era a quell'ora. 

Massimo De Marzi

