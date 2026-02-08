Chivasso, trovato morto Antonino Virzì: era scomparso da nove giorni

Si sono concluse tragicamente nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, le ricerche di Antonino Virzì, il 60enne residente a Settimo Torinese scomparso da nove giorni. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in via Monviso, nel quartiere Borghetto di Chivasso, ponendo fine a una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari e conoscenti.

A fare la macabra scoperta è stato un passante, che ha notato il corpo esanime dell’uomo lungo la strada e ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero e i carabinieri della compagnia di Chivasso. Purtroppo, per Antonino Virzì non c’era ormai più nulla da fare: i medici non hanno potuto che constatarne il decesso, avvenuto con ogni probabilità alcune ore prima del ritrovamento.

Dell’uomo si erano perse le tracce la sera del 29 gennaio, quando si era allontanato volontariamente dal pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso. Da quel momento erano scattate le ricerche, accompagnate da una forte apprensione da parte dei familiari, anche alla luce delle gravi condizioni di salute di Virzì.

Gli accertamenti effettuati dai militari e l’ispezione cadaverica hanno escluso ipotesi di violenza o di coinvolgimento di terzi. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali, compatibili con il quadro clinico già noto.