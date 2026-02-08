 / Cronaca

Polizia di Stato, rinforzi a Torino: arrivano 93 nuovi agenti e vice-ispettori [VIDEO]

Accolti dal questore Gambino, saranno impiegati nei commissariati e nelle aree più sensibili della città

Immagine di repertorio

Nei giorni scorsi il Questore di Torino Massimo Gambino ha accolto 62 nuovi agenti e 31 vice-ispettori della Polizia di Stato, pronti a vigilare i quartieri della città a tutela e per la sicurezza della cittadinanza.

I nuovi poliziotti saranno collocati nelle diverse articolazioni della Questura e dei Commissariati di Polizia di Stato, intensificando i controlli nelle aree più sensibili della città. Con la consapevolezza del proprio ruolo, forniranno un aiuto concreto e prezioso alla comunità. “Un benvenuto nella comunità della Polizia di Stato di Torino e buon lavoro”.

