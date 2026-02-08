Strade dissestate, Torino fa i conti con le voragini (e aspetta i cantieri di Fondazione Crt)

Dopo settimane di piogge e neve, Torino si ritrova alle prese con un problema sempre più evidente sulle sue strade: non semplici buche, ma vere e proprie voragini che si sono aperte sull’asfalto, mettendo in difficoltà automobilisti, motociclisti e mezzi pubblici. Le segnalazioni arrivano da più zone della città, da Falchera a Mirafiori sud passando per le strade collinari.

Disastro in collina e in corso Unità

Situazioni particolarmente critiche vengono segnalate in strada comunale San Vito Revigliasco, dove l’asfalto ha ceduto in diversi punti, tanto da rendere salita e discesa un vero percorso a ostacoli. Ma non va meglio lungo corso Unità d’Italia, dopo il sottopasso di corso Dogliotti ci si imbatte nei cantieri dell'idropolitana e in un paio di crateri all'altezza della rotonda e del sottopasso di corso Spezia chiuso.

Una pezza, invece, è stata messa in direzione della rotonda Maroncelli. Prima di piazzale Ceirano, nella corsia altezza Mauto, sono state recentemente tappate alcune voragini segnalate a più riprese dai cittadini.

A Mirafiori Sud

Un copione che si ripete - tra le altre cose - nella zona di Fachera ma anche in via Biscaretti di Ruffia, a Mirafiori Sud. In alcuni tratti i crateri sono profondi e difficili da evitare, soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia, quando l’acqua tende a nasconderne la reale dimensione. In via Plava, poi, i recenti lavori per il teleriscaldamento hanno creato ulteriori problemi ad un manto stradale ammalorato da tempo, con alcuni tratti in cui sembra di fare un viaggio sulla Luna, tanti sono i crateri e le voragini presenti sull'asfalto.

Il maltempo delle ultime settimane, va detto, ha aggravato una situazione già fragile: l’acqua filtra sotto il manto stradale, erode gli strati inferiori e provoca improvvisi cedimenti. Un fenomeno che i cittadini conoscono bene e che, con il passare dei giorni, continua ad alimentare proteste e segnalazioni.

Dal Comune ricordano che nei mesi scorsi è stato presentato un piano straordinario di manutenzione delle strade, sostenuto anche da Fondazione Crt, che prevede interventi su numerose arterie cittadine, comprese alcune tra quelle oggi più colpite. Tra queste, spiegano dagli uffici, rientra anche corso Unità d’Italia.

Alcuni cantieri sono già stati avviati e nelle prossime settimane interesseranno progressivamente diverse zone della città. Al momento, però, gli interventi in corso riguardano principalmente il rifacimento dei marciapiedi in alcune aree. I lavori più incisivi sull’asfalto, precisano dal Comune, sono strettamente legati alle condizioni meteo e partiranno non appena il clima lo consentirà.