“Il giardino è di tutti, anche tuo”: arriva la nuova campagna ecologica contro il degrado

Sensibilizzare i frequentatori dei giardini pubblici al rispetto degli spazi verdi e alla corretta gestione dei rifiuti. È questo l’obiettivo della nuova campagna ecologica lanciata dalla Circoscrizione 7, dal titolo “Il giardino è di tutti, anche tuo”.

Le aree verdi nel mirino

L’iniziativa riguarda in particolare alcune aree verdi del territorio circoscrizionale: i giardini Madre Teresa di Calcutta, piazza Alimonda, il giardino Cardinale Michele Pellegrino e l’area verde di via Damiano. Luoghi molto frequentati, soprattutto nei mesi più caldi, che negli ultimi anni hanno spesso fatto i conti con il problema dell’abbandono dei rifiuti.

Il messaggio scelto è semplice e diretto, riassunto nel sottotitolo della campagna: “anche un piccolo gesto fa la differenza, getta i rifiuti negli appositi cestini”. Un invito alla responsabilità individuale e al rispetto delle regole di convivenza civile, rivolto a chi vive e frequenta quotidianamente i giardini del quartiere.

Si ripete l'esperimento

La campagna rappresenta un’estensione di un progetto già sperimentato con esiti positivi nelle aree di Borgo Rossini e Vanchiglia, zone spesso interessate dalle dinamiche legate alla movida serale. "In quei contesti - spiegano il presidente del centro civico, Luca Deri, e la coordinatrice all'Ambiente, Marta Sara Inì -, l’azione di sensibilizzazione ha contribuito a ridurre l’abbandono dei rifiuti e a migliorare il decoro".