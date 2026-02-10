Kappa FuturFestival, Movement Entertainment dona 8 nuovi alberi a Parco Dora

Dal 3 al 5 luglio, il Kappa FuturFestival tornerà ad animare Parco Dora, uno dei luoghi simbolo della rigenerazione urbana torinese. Ma il legame tra il festival e questo spazio va ben oltre le giornate di musica elettronica che ogni anno richiamano decine di migliaia di persone da tutto il mondo: è un impegno che si sviluppa lungo l’intero arco dell’anno, fatto di cura costante, interventi concreti e azioni di valorizzazione ambientale.

Nel tempo, Movement Entertainment, realtà organizzatrice del festival, ha scelto di investire direttamente nel parco che lo ospita. Non solo per un principio di responsabilità, ma per una visione strategica che mette al centro il dialogo con la città di Torino e con i suoi spazi pubblici, contribuendo in modo attivo alla loro riqualificazione.

In questo percorso si inserisce anche la recente donazione e messa a dimora di 8 nuovi alberi all’interno di Parco Dora, nell’ambito dell’iniziativa comunale Regala un albero alla tua Città. L’intervento, che ha interessato il Lotto Vitai l e si è svolto tra venerdì 30 gennaio e venerdì 13 febbraio, prevede la piantumazione di 3 platani e 5 gelsi. Gli alberi sono stati messi a dimora nell’area adiacente al Museo A come Ambiente, contribuendo ad aumentare l’ombreggiamento della zona giochi e a migliorare la qualità ambientale dello spazio pubblico.

Attraverso questo programma – che consente a cittadini, enti e aziende di partecipare attivamente alla cura del verde urbano – Movement Entertainment ha scelto di contribuire direttamente alla riqualificazione di Parco Dora, rafforzando un modello di collaborazione civica orientato al lungo periodo. Un gesto simbolico ma concreto, che si inserisce in una visione più ampia di responsabilità condivisa e attenzione al territorio.

«Ringraziamo gli organizzatori del Kappa FuturFestival per la costante collaborazione e per la manutenzione del verde di Parco Dora che in questo caso ha visto la donazione e la messa a dimora di nuovi 8 alberi – 3 platani e 5 gelsi – presso il Lotto Michelin» dichiarano Alberto Re, Presidente della Circoscrizione IV, e Lorenzo Ciravegna, coordinatore della Commissione Ambiente. «Le nuove alberate, oltre ad accrescere il patrimonio arboreo della Città, nei prossimi anni garantiranno un maggiore ombreggiamento dell’area gioco alle spalle del Museo A come Ambiente».

L’azione si inserisce nel più ampio impegno pluriennale di Movement Entertainment a favore di Parco Dora, che negli anni ha incluso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione del verde e miglioramento delle infrastrutture, con l’obiettivo di ridurre l’impatto degli eventi e restituire valore duraturo allo spazio pubblico.

La prossima edizione del Kappa FuturFestival, in programma dal 3 al 5 luglio, tornerà a portare a Torino migliaia di persone da tutto il mondo, confermando il festival come uno dei principali appuntamenti internazionali della musica elettronica e, allo stesso tempo, come attore attivo nella cura del territorio che lo ospita.