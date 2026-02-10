Lavori sul teleriscaldamento in via Sacchi, cambia la viabilità: tram 4 deviato

Da domani cambia la viabilità in via Sacchi per consentire l'allacciamento alla rete del teleriscaldamento dello studentato al civico 55, all’altezza di via Governolo. L'intero intervento è stato pianificato in fasi, con l'obiettivo di limitare i disagi per gli automobilisti. Via Sacchi rimarrà aperta al passaggio dei mezzi per l’intera durata dei lavori.

Le fasi dei lavori

La prima fase, che proseguirà fino al 27 febbraio, verrà realizzata in corrispondenza della pista ciclabile nel tratto compreso tra i civici 51 e 55 di via Sacchi. I ciclisti dovranno seguire la segnaletica temporanea e utilizzare i percorsi alternativi indicati.

Dal 1° all’8 aprile avrà il via la seconda fase dei lavori. Le modifiche viabili interesseranno la corsia preferenziale per taxi e mezzi GTT. In questo periodo sarà sospesa la linea elettrica aerea, quindi la linea 4 verrà deviata.

La terza e ultima fase è programmata dal 7 al 22 aprile. In questo periodo, via Sacchi potrà essere sempre percorsa dalle auto. I veicoli non potranno però svoltare da lì in via Governolo. Quest'ultima strada sarà accessibile a doppio senso da via San Secondo. Tornerà ad essere disponibile la corsia preferenziale dedicata a bus, tram e taxi.