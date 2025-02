La curva della discordia: "Auto a tutta velocità, servono dei dissuasori"

Chi arriva da via Fagnano e svolta (spesso a tutta velocità) su via Avellino ha la visuale ostruita dai palazzi e dalle auto in sosta. Insomma non è in grado di vedere una persona in transito. Nei pressi di un grosso condominio e di un'autocarrozzeria c'è chi, a ottobre, si era fatto avanti per chiedere l'installazione di dossi o attraversamenti pedonali rialzati. Per altro le strisce sull'asfalto si vedono pochissimo, fattore comune a molti quartieri della nostra città.

"Le famiglie che abitano su via Avellino - spiegano i consiglieri di Fi, Walter Caputo e Felice Scavone -, sono preoccupate perché in prossimità della curva è pericolosissimo attraversare a piedi. Ai tecnici abbiamo chiesto di pensare a una soluzione, nel più breve possibile".