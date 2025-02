Ospedale unico, il Pd di Moncalieri e Nichelino attacca: "Scelta discutibile, Cambiano difficilmente raggiungibile per molti"

Dopo il botta e risposta a distanza tra i sindaci del territorio e il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, sulla vicenda del futuro ospedale unico dell'Asl To5 ora scende in campo anche il Pd.

Con una nota firmata dai due segretari di Moncalieri Roberto Solferino e di Nichelino Antonio Landolfi, il Partito Democratico riapre la questione sulla scelta fatta a favore di Cambiano, che ha scalzato l'ipotesi Vadò che aveva ricevuto il via libera dalla precedente amministrazione di centrosinistra in Piemonte.

"Un ospedale difficile da raggiungere"

I vertici locali del Pd sottolineano le difficoltà di accesso al sito e temono che in molti possano decidere di andarsi a curare altrove: "La scelta di costruire il nuovo ospedale di Cambiano solleva molte perplessità, soprattutto per le problematiche logistiche", sottolineano in una nota Solferino e Landolfi. "La sua localizzazione rischia di compromettere l’accessibilità ai servizi sanitari per molti cittadini dell’Asl To5, creando disagi nei collegamenti e rendendo più complesso il tempestivo arrivo di pazienti e personale medico".

"Rivedere la scelta, finché si è in tempo"

Viene fatto notare come "un ospedale deve essere prima di tutto facilmente raggiungibile, per questo riteniamo essenziale rivedere questa decisione e individuare una soluzione che tenga realmente conto delle esigenze del territorio e della sua comunità”, chiedono i segretari Pd di Moncalieri e Nichelino. “Non possiamo accettare che un’infrastruttura pubblica così rilevante venga realizzata senza una visione chiara e con costi che graveranno sui cittadini”.

Ma la macchina ormai è partita, nei giorni scorsi sono stati diffusi anche i rendering di quella che sarà la struttura del futuro ospedale, che i più ottimisti sperano possa essere realizzato entro il 2030.