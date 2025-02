Alla scuola media Pola di Torino torna il caldo. In primavera manutenzione del riscaldamento

Torna al caldo la scuola media "Pola" di via Foglizzo 15 a Torino. Per diverse settimane gli alunni dell'istituto di Lucento hanno dovuto seguire le lezioni con giaccia e cappello a causa dei termosifoni rotti. La Città, appena venuta a conoscenza del problema, si è subito attivata.

Interventi sui termosifoni

A fare il punto in Sala Rossa l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno, rispondendo ad un'interpellanza del consigliere di Forza Italia Domenico Garcea. A partire dal 17 gennaio sono stati controllati tutti i termosifoni delle aule, palestre, corridoi, spogliatoi e bagni dell'istituto secondario di 1° grado. I radiatori sono stati in alcuni casi puliti e smontati, mentre in altri sostituiti.

Gli interventi

Con l'arrivo della primavera, e quindi con lo spegnimento del riscaldamento, verrà fatto un'intervento di manutenzione più completo. Verrà svuotato, come ha chiarito Salerno, l'impianto e sostituita la "valvola di miscelazione/regolazione circuito aule in quanto guasta per fine vita". " Saranno verificati, puliti o eventualmente sostituiti se danneggiati, i restanti radiatori non efficienti con attacchi e valvole in condizioni di usura e che ad oggi, in caso di manomissione sono a rischio rottura" ha concluso.

La scuola Pola è poi inserita nelle attività programmate di efficientamento per l’anno 2025. Saranno sostituite le pompe di circolazione circuiti e saranno installate le valvole termostatiche sui termosifoni.