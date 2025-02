Rsa per i malati cronici, il Pd grida all'emergenza: "Regione e Asl garantiscano accesso alle cure"

Il Pd torinese grida l'allarme per l'emergenza dell'accesso alle Rsa per gli anziani. I malati non autosufficienti sono in aumento, ma le quote per il ricovero nelle strutture private sono spesso insostenibili per le famiglie, che aspettano invano l'assegnazione della convenzione che coprirebbe il 50% delle spese.

Il problema dell'assistenza continua

Dal 2022, infatti, la Regione Piemonte ha previsto il ricovero in convenzione nel caso di malati cronici non autosufficienti che necessitano di assistenza, per liberare i posti letto degli ospedali, e spetta alle Asl valutare la loro condizione terapeutica tramite il cosiddetto Uvg (Unità di valutazione geriatrica).

Per poter accedere al ricovero in convenzione, quindi, le Asl devono verificare che l'anziano necessiti di continua assistenza, ma in questo modo le liste di attesa sono molto lunghe e in molti casi terminano con un rifiuto, mentre le famiglie hanno dovuto sostenere l'intera spesa delle strutture private, che in alcuni casi supera i 4000 euro al mese.

Richieste aumentate del 65%