Dalla musica alta all'alcol: nel 2025 oltre 610 multe ai locali della movida di Torino

Da San Salvario a Vanchiglia sino a piazza Vittorio Veneto, fioccano multe per i locali nelle zona della movida. Nel 2025 la Polizia locale di Torino ha effettuato 1.291 controlli serali e notturni nei bar e birrerie, durante i quali sono stati multati 617 attività.

Le violazioni

Le violazioni riscontrate dei Civich sono varie: dalla vendita di birra ed alcolici in vetro per asporto nella fascia oraria vietata, alla musica e schiamazzi notturni, al mancato rispetto delle prescrizioni igieniche, sino alla musica troppo alta e rumori molesti. A fornire i numeri l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, rispondendo ad un'interpellanza del consigliere di Fratelli d'Italia Ferrante De Benedictis sulla malamovida "sempre più chiassosa e disturbante".

Controlli a San Salvario

Per quanto riguarda gli schiamazzi notturni, i vigili - nei mesi di giugno e luglio 2025 - sono intervenuti quattro volte in due locali situati nel Quadrilatero Romano. "Dalle rilevazioni fonometriche - ha spiegato Chiavarino - è stato riscontrato per entrambi il superamento del valore limite". Le attività sono così quindi state multate.

Nel 2025 la Polizia Municipale, durante i controlli sui dehors, ha revocato una concessione per l'occupazione del suolo pubblico dopo aver riscontrato diverse violazioni.