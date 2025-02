Sicurezza tra il Pozzomaina e il Martini, dopo 12 anni lavori nell'incrocio delle polemiche

Nell'ambito dei lavori di manutenzione della biblioteca Carluccio, grazie a fondi Pnrr, sono finalmente partiti i lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra via Marsigli e via Monte Ortigara. Un intervento atteso da 12 anni dai residenti del quartiere Pozzo Strada.

Troppi incidenti

Le cronache, del resto, sono piene zeppe di racconti di incidenti (più o meno gravi) avvenuti a due passi dal campo sportivo del Pozzomaina e dall'ospedale Martini. Oltre che di interpellanze e documenti presentati in Consiglio di Circoscrizione 3. L'ultima nell'ottobre del 2021 a firma del consigliere Stefano Bolognesi. "Sono davvero contento che, finalmente, si sia mosso qualcosa. E' una risposta positiva alle richieste dei cittadini".

[Lavori tra via Marsigli e via Ortigara] Così per evitare che le auto parcheggino in prossimità dell’incrocio (togliendo visibilità ai pedoni e alle auto in transito) sono stati allargati gli incroci abbattendo le barriere architettoniche. Al termine del cantiere verranno installati anche i paletti contro la sosta selvaggia. Per il consigliere del Pd del centro civico, Giuseppe Giove, "questi lavori miglioreranno, e di molto, la percezione di sicurezza. Purtroppo si sono verificati troppi sinistri, ma ora con questo importante lavoro di squadra siamo arrivati a ottenere delle risposte concrete". [L'incrocio tra via Marsigli e via Tofane]

Gli altri interventi