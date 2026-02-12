Prende a calci un suv a San Salvario, arrestato 20enne

Si era messo a prendere a calci con forza un suv parcheggiato nella zona di San Salvario, ma non sapeva di essere sotto lo sguardo di alcuni agenti in borghese del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale che lo hanno fermato e poi arrestato.

L’episodio è avvenuto nella serata di martedì, intorno alla 19. Una pattuglia della Polizia Locale stava effettuando un servizio di verifica di segnalazioni specifiche nella zona della stazione di Porta Nuova quando gli agenti hanno notato un giovane sul marciapiede che, all’improvviso, si era messo a sferrare calci e pugni senza una ragione apparente verso un’automobile parcheggiata. Gli agenti lo hanno immediatamente raggiunto e fermato, qualificandosi, e il ragazzo, un 20enne originario del Ghana, ha opposto resistenza e rifiutato di fornire le sue generalità. È stato quindi portato negli uffici del Comando di via Bologna per ulteriori accertamenti dove è stato identificato.

Al momento dell’identificazione, è risultato che il giovane era destinatario di un divieto di dimora nel Comune di Torino, attualmente in vigore, disposto dal Tribunale in seguito ad un precedente arresto per atti persecutori. È stato così denunciato all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Il pubblico ministero ne ha disposto l’arresto e il trasferimento alla casa circondariale Lorusso e Cutugno.

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.