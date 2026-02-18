 / Campidoglio / Parella

Campidoglio / Parella | 18 febbraio 2026, 20:02

Pellerina, parcheggi insufficienti nei weekend: scatta la proposta

Morando (Lega): “Il parco è di tutti i torinesi, rendiamolo più fruibile”

Il curioso caso del cartello di divieto e della segnaletica per il parcheggio

Il curioso caso del cartello di divieto e della segnaletica per il parcheggio

Nuovi posti auto lungo corso Appio Claudio per rendere più accessibile il parco della Pellerina, soprattutto nei fine settimana. È questa la proposta contenuta nella mozione presentata dal capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando.

L’obiettivo è recuperare spazi oggi non destinati alla sosta per aumentare i parcheggi a servizio del parco Carrara, meglio conosciuto come Pellerina, il più grande parco pubblico di Torino e meta quotidiana di sportivi, famiglie e visitatori provenienti anche da altri quartieri.

“Il parco è di tutti, rendiamolo più fruibile”

Il parco della Pellerina è territorio della Circoscrizione 4ma è un bene di tutti i torinesi - sottolinea Morando -. Dobbiamo recuperare spazio da destinare a chi sceglie il nostro parco pur provenendo da altre zone della città”.

Secondo quanto evidenziato nella mozione, l’area non è servita da linee forti del trasporto pubblico e molti utenti si spostano in auto. Un problema che emerge soprattutto nei fine settimana della stagione primaverile ed estiva, quando i parcheggi risultano insufficienti. A complicare il quadro anche la presenza di mezzi pesanti che sostano lungo il corso, occupando stalli disponibili.

I tratti interessati

Attualmente la sosta è vietata nel tratto tra il civico 116 (all’altezza del circolo sportivo) e il civico 148 (immobile comunale in uso ai servizi di manutenzione), oltre che in prossimità di alcune intersezioni e nel tratto tra il civico 192 e via Pietro Cossa.

L'obiettivo, ad oggi, è convocare una commissione sopralluogo con i tecnici del Comune di Torino per valutare l’introduzione della sosta proprio tra i civici 116 e 148.

Nella mozione si segnala inoltre una criticità in prossimità del civico 176, dove è presente un cartello di divieto di sosta con rimozione forzata nonostante la presenza di segnaletica orizzontale che consente il parcheggio. Un elemento che, rincara Morando, "genera confusione tra gli automobilisti".

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium