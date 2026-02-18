Pellerina, parcheggi insufficienti nei weekend: scatta la proposta

Nuovi posti auto lungo corso Appio Claudio per rendere più accessibile il parco della Pellerina, soprattutto nei fine settimana. È questa la proposta contenuta nella mozione presentata dal capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando.

L’obiettivo è recuperare spazi oggi non destinati alla sosta per aumentare i parcheggi a servizio del parco Carrara, meglio conosciuto come Pellerina, il più grande parco pubblico di Torino e meta quotidiana di sportivi, famiglie e visitatori provenienti anche da altri quartieri.

“Il parco è di tutti, rendiamolo più fruibile”

“Il parco della Pellerina è territorio della Circoscrizione 4ma è un bene di tutti i torinesi - sottolinea Morando -. Dobbiamo recuperare spazio da destinare a chi sceglie il nostro parco pur provenendo da altre zone della città”.

Secondo quanto evidenziato nella mozione, l’area non è servita da linee forti del trasporto pubblico e molti utenti si spostano in auto. Un problema che emerge soprattutto nei fine settimana della stagione primaverile ed estiva, quando i parcheggi risultano insufficienti. A complicare il quadro anche la presenza di mezzi pesanti che sostano lungo il corso, occupando stalli disponibili.

I tratti interessati

Attualmente la sosta è vietata nel tratto tra il civico 116 (all’altezza del circolo sportivo) e il civico 148 (immobile comunale in uso ai servizi di manutenzione), oltre che in prossimità di alcune intersezioni e nel tratto tra il civico 192 e via Pietro Cossa.

L'obiettivo, ad oggi, è convocare una commissione sopralluogo con i tecnici del Comune di Torino per valutare l’introduzione della sosta proprio tra i civici 116 e 148.

Nella mozione si segnala inoltre una criticità in prossimità del civico 176, dove è presente un cartello di divieto di sosta con rimozione forzata nonostante la presenza di segnaletica orizzontale che consente il parcheggio. Un elemento che, rincara Morando, "genera confusione tra gli automobilisti".