Tajani all'inaugurazione dell'anno accademico. Gli studenti del Polito occupano la facoltà: "Complice del genocidio in Palestina"

Nella serata di ieri, giovedì 20 febbraio, gli studenti e le studentesse del Politecnico di Torino hanno occupato la sede di corso Duca degli Abruzzi in opposizione all'arrivo del Ministro degli Esteri Antonio Tajani che oggi è ospite per l'inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico.

Le motivazioni dell'occupazione

"Tajani e il governo italiano - si legge nella nota pubblicata dagli studenti - hanno esplicitato numerose volte la loro complicità al genocidio compiuto dallo stato israeliano mentre adesso tentano ipocritamente di intestarsi i meriti del raggiunto accordo tra il governo Netanyahu e la Resistenza palestinese, vendendosi come i ministri di una finta pace comoda solo ai governi di stampo occidentale.

Sono note, inoltre, le posizioni sfrontate dello stato italiano che ha deliberatamente deciso di ignorare la sentenza di condanna per crimini contro l’umanità e crimini di guerra emessa della Corte Penale Internazionale, garantendo a Netanyahu l'impunità sul territorio italiano. In generale l’indirizzo politico del governo italiano è sempre stato quello di foraggiare la guerra nel Levante e in tutto il mondo, attraverso l’invio di armi e la collaborazione accademica orientata alle tecnologie belliche."



"In questo contesto di guerra - proseguono gli studenti - il Politecnico rappresenta la punta di diamante, la sua centralità strategica si manifesta attraverso la stretta collaborazione con aziende come Leonardo che traggono spropositati guadagni grazie alle guerre che stanno insanguinando ogni angolo della terra. Contestiamo Tajani in quanto rappresentante di un governo che preferisce destinare miliardi alle armi piuttosto che investire nei servizi e nella formazione. La riforma Bernini, è un esempio di questa politica: aumenta la precarizzazione della ricerca e taglia notevolmente gli stipendi di lavoratori e lavoratrici universitarie."

Chiorino: "Delinquenti mascherati da studenti"

“Esprimo la mia più ferma e assoluta condanna nei confronti della vergognosa occupazione avvenuta oggi al Politecnico di Torino, in relazione all’arrivo previsto del ministro Antonio Tajani per l’inaugurazione dell’anno accademico. Questi delinquenti mascherati da studenti non solo si oppongono a una figura istituzionale che rappresenta il Governo italiano, ma minano anche il fondamentale diritto di tutti gli studenti - quelli veri - a partecipare a un dialogo civile e costruttivo con le istituzioni”. Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte, in seguito all’occupazione del Politecnico.



“La libertà di espressione, benché sempre rispettabile, non potrà mai - e sottolineo mai - giustificare azioni che interferiscono con il normale svolgimento delle attività universitarie, né tantomeno incitare a comportamenti violenti o estremistici. Non ci faremo intimorire da chi vede nella protesta un pretesto per offendere e delegittimare l'autorità di un Ministro del Governo: non permetteremo che le derive politiche di qualche annoiato figlio di papà violino i principi fondamentali di rispetto e dialogo” ha proseguito il vicepresidente.



“Le istituzioni e le università sono il luogo dove si costruiscono le basi di un futuro migliore e devono essere libere da ogni becera forma di violenza e di intolleranza espressa dai collettivi di sinistra. Solidarietà al Rettore Stefano Corgnati: è impensabile che debba dedicare tempo e togliere energie dalla normale attività del Politecnico per risolvere i danni causati da questi esagitati” ha concluso Chiorino.