Barriera di Milano: auto si va a schiantare contro il muro dell’ex Gondrand

Nella mattina di oggi, lunedì 24 febbraio, attorno alle alle 8:30 un’auto si è schiantata contro il muro dell’ ex Gondrand . Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma si ipotizza che il conducente abbia perso il controllo del veicolo.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Cigna e via Lauro Rossi. La vettura coinvolta, una Opel Astra nera, è stata rimossa in mattinata dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è giunta rapidamente la Polizia di Stato per effettuare i rilievi e prestare i primi soccorsi.

I primi soccorsi dagli agenti della Polizia