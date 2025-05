Rissa ad Aurora: ragazzo accerchiato e preso a botte dal "branco"

"La violenza e l'aggressività - aggiunge l'esponente del partito della Meloni - che hanno gruppi di persone è senza limiti. Come si possono percorrere certi marciapiedi in tranquillità? Quando mai la Città provvederà a rendere vivibile questo tratto di strada? Siamo stanchi di sole parole parole parole e ancora parole".

A schierarsi accanto ad Alessi, la consigliera della Lega alla 7 Daniela Rodia: "Non stupisce l'ennesima rissa nei punti caldi di Aurora, così come non stupisce leggere che Torino è quarta in classifica tra le città più insicure" .