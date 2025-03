Blitz di Extinction Rebellion sull'ex ciminiera di Leonardo SpA: "La guerra parte da qui" [VIDEO]

Si scalda l'atmosfera in attesa della premier Giorgia Meloni, oggi a Torino per gli Special Olympics Game e in visita privata allo SpacePark di Argotec. Questa mattina gli Extinction Rebellion hanno dato il via all'ennesima protesta realizzando una maxi-scritta "La guerra parte da qui" sulla ex ciminiera della Leornardo SpA di Torino.

Presidio con macerie

All'alba gli ambientalisti sono saliti sul manufatto vicino a piazza Massaua con corde ed imbraghi per appendere il manifesto. Sotto in presidio alcuni ragazzi hanno rovesciato delle macerie davanti alla sede di corso Marche.

Risorse sottratte alla transizione ecologica

"Una protesta - spiegano gli Extiction - per denunciare gli enormi profitti dell'industria bellica, con i conflitti esplosi negli ultimi anni, dall'Ucraina alla Palestina e il progetto Riarmare l'Europa appena approvato a Bruxelles, per 800 miliardi di euro".

"Risorse sottratte alla transizione ecologica, nonostante il 2024 sia stato l'anno più caldo da quando vengono registrate le misurazioni" concludono.