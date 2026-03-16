Al Mau, una doppia inaugurazione: Open Dreams e Root

Il MAU – Museo d’Arte Urbana di Torino apre due mostre personali che saranno inaugurate sabato 21 marzo 2026 negli spazi di via Rocciamelone, nel Borgo Campidoglio.

Presso la Galleria del MAU (via Rocciamelone 7/c) sarà presentata OPEN DREAMS di Gianni Gianasso, con una selezione di opere della sua ricerca pittorica e della serie Nuova Sognaletica, ormai tratto distintivo dell’artista, in cui il linguaggio della segnaletica urbana si trasforma in dispositivo poetico tra sogno e realtà.

Presso Spazio Garino (via Rocciamelone 1) sarà invece allestita ROOT – Il Varco tra le Stelle e il Segno… là dove la Forma si Attiva di Tina Örn, un’installazione immersiva in cui natura, cosmologia e tecnologia dialogano attraverso sculture, libri d’artista e dispositivi interattivi. In occasione dell’inaugurazione sarà presente l’artista, che guiderà una visita della mostra.



Le esposizioni saranno visitabili fino all’11 aprile 2026.

Per info: www.museoarteurbana.it