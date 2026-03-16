Biennale Prossimità: al via gli eventi di avvicinamento con il lancio del bando di Lavori in Corto

Torino dà il via al percorso collettivo che porterà alla Biennale della Prossimità 2026, l’appuntamento nazionale dedicato alle relazioni, alla partecipazione civica e alle pratiche di comunità. L’evento si terrà dall’1 al 3 ottobre 2026, ma la sua costruzione è già in corso grazie al lavoro di oltre cinquanta realtà torinesi, tra associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore, e di una rete nazionale.



La Biennale non è un evento isolato, ma il risultato di un processo partecipativo avviato nel 2025: gruppi tematici, assemblee, incontri locali e nazionali contribuiscono alla definizione dei contenuti culturali e politici della manifestazione, seguendo un approccio orizzontale e fondato su principi condivisi.

Il titolo scelto per l’edizione 2026 riflette una sfida politica e culturale. In un momento in cui la democrazia è messa in discussione da derive autoritarie e disaffezione civica, l’attenzione si concentra spesso solo sulle decisioni, trascurando ciò che le rende possibili: fiducia reciproca e costruzione di comunità immaginando un futuro desiderabile. «Nella storia dell’umanità – afferma Massimo Ruggeri, direttore della Biennale della Prossimità – sono spesso le pratiche di minoranza a inventare nuove risposte ai problemi emergenti. Le esperienze di prossimità non sono azioni isolate, ma semi di cambiamento che nascono dal basso e aggregano energie nei territori». Da qui la scelta di parlare di democrazia “profonda”: non solo procedure, ma relazioni e corresponsabilità.

Il percorso verso la Biennale prevede eventi sul territorio organizzati dal Comitato Locale. Il primo appuntamento sarà il 17 marzo al Cinema Massimo di Torino, in concomitanza con il lancio del bando dell’undicesima edizione di Lavori in Corto. Il festival di cortometraggi, che si svolgerà a ridosso della Biennale, condivide lo stesso tema: la prossimità come pratica di democrazia profonda. Il direttore del festival, Vittorio Canavese, fa parte del

Comitato Locale della Biennale come rappresentante dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema.



In una società sempre più frammentata, la prossimità non è un fatto spontaneo ma una costruzione collettiva. Per questo la Biennale vuole mettere al centro esperienze che rafforzano fiducia, collaborazione e legami di comunità. Dal 1 al 3 ottobre 2026 Torino diventerà il luogo di incontro di questa rete di esperienze e pratiche che in tutta Italia sperimentano nuove forme di partecipazione e democrazia di prossimità.



Per info: https://www.biennaleprossimita.it