La commissione boccia l'unica proposta, salta il Festival Todays 2025

Salta l'edizione 2025 del Festival Todays. L'unica proposta pervenuta alla Città - presentata come l'anno scorso da Fondazione Reverse, non è stata ritenuta valida dalla commissione artistica e la Fondazione per la Cultura, incaricata della gestione del bando, alza le mani e chiarisce: "Da soli non ce la facciamo".

Le polemiche sul parco della Confluenza

Dopo le polemiche dello scorso anno per lo spostamento al parco della Confluenza e le accuse da parte della minoranza di "flop" per il numero di spettatori, Torino quest'anno deve dire addio al suo evento "indie-rock".

La commissione "boccia" il progetto

Dopo il via libera tecnico, è arrivata la doccia fredda per il Comune di Torino con lo stop all'unica proposta da parte della commissione artistica. L'organo - presieduto dalla direttrice comunale Daniela Maria Vitrotti e composta dal giornalista di Rolling Stone Firenze Davide Agazzi, dal giornalista di Rumore e Torinosette Francesco Vignani, dal giornalista de Il Mattino di Napoli Federico Vacalebre e dal consulente di spettacolo dal vivo e direttore del 24FRAME Future Film Fest Bologna Andrea Minetto - ha ritenuto che il progetto pervenuto non fosse idoneo a rappresentare pienamente le necessità espresse nel bando, sia in termini di coerenza con gli obiettivi culturali prefissati, sia in relazione all’impegno economico previsto per la sua realizzazione.

Ed in assenza di vincitore, la Fondazione per la Cultura Torino ha comunicato agli assessori ai Grandi Eventi e alla Cultura Domenico Carretta e Rosanna Purchia, di non essere nelle condizioni di organizzare direttamente l’iniziativa. Il Todays Festival 2025 avrebbe dovuto svolgersi nell'agosto 2025 come di consueto, ma mancando ad ora l'aggiudicatario non ci sarebbero più i tempi tecnici per l'organizzazione.

Contributo da 540mila euro

Il bando, pubblicato dal 7 gennaio al 10 febbraio scorso, prevedeva un contributo di 540mila euro per l’organizzazione di un festival estivo. La durata avrebbe dovuto essere di quattro giorni, di cui uno ad accesso gratuito, per il palco principale e attività diffuse per sette giornate, con particolare attenzione al territorio della Circoscrizione 6. Location del Festival Todays il Parco Dora, nel periodo compreso dal 18 agosto al 4 settembre.

Carretta: "Dobbiamo sederci ad un tavolo con operatori settore musicale"

"E' evidente - commenta l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - che bisognerà fare una riflessione sulla sostenibilità dei grandi eventi musicali finanziati dal pubblico". "Il risultato - aggiunge - ci impone di sedersi ad un tavolo con gli operatori del settore musicale sul territorio per avviare un confronto che sarà utile ad assumere nuove decisioni per il futuro".

Minoranza all'attacco

Va all'attacco del sindaco Stefano Lo Russo il capogruppo del M5S Andrea Russi, definendo il primo cittadino: "il re Mida al contrario: distrugge tutto ciò che tocca. In soli due anni ha sfasciato un festival che funzionava, aumentando anche la spesa pubblica".

"Dopo i 650mila euro buttati l'anno scorso - sottolinea il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao - per un festival mezzo vuoto, questa Giunta non riesce ad allocare 540mila euro per il Todays quest'anno. In compenso non abbiamo soldi per fare le strisce pedonali, cui destiniamo solo 300mila euro annuali".

Lomanto della 6: "Associazioni pronte ad impegnarsi"

Ad aprire al Comune, con l'obiettivo di cercare una soluzione, il Presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto: "La nostra proposta, utilizzando anche solo la metà dei fondi precedentemente stanziati, è quella di sederci attorno ad un tavolo. Abbiamo anche delle associazioni pronte ad impegnarsi: magari non si chiamerà Todays, ma non dobbiamo abbandonare un format che nei nostri quartieri ha sempre funzionato".