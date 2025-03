Parco della Salute di Torino, vertice tra il commissario Schael e il rettore di UniTo, Geuna: quale sarà il destino delle Molinette?

Nella mattinata odierna si è svolto un proficuo e promettente incontro lavorativo tra il Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino, Thomas Schael ed il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Stefano Geuna. Per la prima volta è stato affrontato il discorso relativo al piano strategico ed operativo per il futuro Parco della Salute, della Scienza, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino. Si sono messe le basi su cosa inserire nel nuovo Parco: quelle che saranno le eccellenze che dovranno contraddistinguere quello che sarà davvero un DEA di terzo livello in Europa. Inoltre ci sarà da riconfigurare tutto ciò che non entrerà nel Parco per stabilire dove verrà ricollocato (una parte nell’ospedale Cto ed una parte nelle attuali Molinette).



Proprio relativamente alle Molinette ci sarà da stabilire quale sarà il futuro della struttura: che cosa conservare e quali parti cedere, alla luce del fatto che proprio l’Università di Torino è proprietaria di gran parte di esse.



Si è toccato anche l’argomento fondamentale relativo alla viabilità ed ai parcheggi, argomento che il Commissario affronterà al più presto con il Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo. Thomas Schael, da ingegnere qual è, ha presentato le sue idee di un ospedale ipertecnologico, che punterà su droni ad idrogeno per il trasporto di farmaci e devices. Si darà avvio a questo percorso, da effettuare come un gioco di squadra con tutti gli stakeholoders interni ed esterni all’Azienda e con il Commissario ad acta Marco Corsini, con il quale Thomas Schael ed il Direttore Amministrativo Giampaolo Grippa hanno già avuto un costruttivo colloquio telefonico, già nel primo Collegio di Direzione, che si terrà il prossimo 11 aprile alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi ed allo stesso Stefano Geuna. Il Magnifico Rettore al termine dell’incontro di oggi ha manifestato il proprio pieno sostegno al piano del Commissario con una frase molto significativa: “E’ arrivato il momento di essere concreti”.