"Borgo San Pietro si-cura": a Moncalieri 42 violazioni del codice della strada in pochi giorni

I primi numeri dell'iniziativa "Borgo San Pietro si-cura", nata a Moncalieri sulla scia della istituzione della 'zona rossa per piazza Bengasi, ha visto una vigilanza rafforzata e maggiori controlli della Polizia locale sull’asse di corso Roma e via Sestriere.

27 le multe elevate per divieto di sosta

Nel mirino il contrasto a spaccio e criminalità, ma anche le verifiche stradali hanno portato alla luce diverse violazioni del codice. Ben 42 in meno di una settimana, con i divieti di sosta a fare la 'parte del leone', con ben 27 multe per il parcheggio selvaggio.

Guida senza patente e mancate revisioni

A seguire quattro mancate revisioni, una guida senza patente, tre guidatori scoperti senza i documenti indispensabili per circolare, una violazione per errato utilizzo dispositivi di segnalazione acustica. Il tutto nel corso di sei giorni di presidio durante i quali sono state messe in campo 22 unità per un totale di 30 ore di servizio.