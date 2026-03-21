La Compagnia della Fenice celebra 7 anni con una festa tra giochi e cultura

Una giornata all’insegna del gioco, della creatività e della condivisione per celebrare un traguardo importante. Domenica 31 maggio 2026, la Compagnia della Fenice OdV festeggerà il suo settimo anniversario con la “Festa della Fenice 2026”, in programma dalle 10 alle 19 nella sede di via Anglesio 25 (zona Barca).

I sette samurai

L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema de “I Sette Samurai”, un omaggio simbolico al settimo anno di attività dell’associazione, da sempre impegnata nella promozione del gioco come strumento di socialità e inclusione.

Durante la giornata sarà possibile partecipare gratuitamente a numerose attività: giochi da tavolo, di ruolo e di miniature, presentati e narrati dai volontari della Fenice insieme ad altre realtà del territorio come La Pentola del Drago, Il Dado Caotico, Il Fortuna Dado, Perludo, Dragonlans e Terre Selvagge.

Spazio anche ai tornei ufficiali di Ticket to Ride e Pitchcar, organizzati con il supporto di Board Italian Gamers, oltre a tavoli tematici dedicati al progetto “Donne Exempla®” in collaborazione con l’Educatorio della Provvidenza. Non mancheranno momenti creativi, come il workshop di origami, e attività più strategiche con i tavoli dedicati al gioco del Go a cura del Torino Baduk Go Club.

Area riservata agli autori di giochi

L’evento offrirà inoltre un’area riservata agli autori di giochi, tra cui Remixers, Testini e Violet Blend, e uno spazio vendita gestito da Distretto Nove. Presente anche un’area food presso il chiosco nelle vicinanze della sede.