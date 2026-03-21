Sulle tracce del PaleoPo in escursione tra le colline di Chieri

Un pomeriggio tra natura, storia e sapori del territorio. Sabato 28 marzo è in programma un’escursione guidata sulle colline chieresi, alla scoperta di un paesaggio ricco di testimonianze storiche e geologiche, tra antiche cascine, ville nobiliari e vigneti.

L’itinerario, lungo circa 6 chilometri con un dislivello di 150 metri, attraversa un territorio caratterizzato dai cosiddetti “tetti” e dalle vigne, elementi distintivi della collina torinese. Il percorso offrirà anche un approfondimento scientifico grazie alla presenza del geologo Massimo Ceppi, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle tracce lasciate dal PaleoPo, l’antico corso del fiume Po che, durante il Pleistocene, attraversava quest’area prima di modificare progressivamente il proprio tracciato.

Proprio per il suo valore scientifico, l’itinerario ha recentemente ottenuto il riconoscimento di geosito da parte della Regione Piemonte, confermandosi come un luogo di particolare interesse per lo studio dell’evoluzione del territorio.

La camminata si concluderà presso la Cantina Sperimentale del Bonafous, dove i partecipanti potranno prendere parte a una degustazione guidata dall’enologo Gaetano Liscio. In assaggio vini bianchi e rossi DOC prodotti nella struttura, tra cui Freisa di Chieri, Bonarda e Barbera della Collina Torinese.

La cantina, attiva anche nella ricerca scientifica, realizza microvinificazioni sperimentali e, dal 2008, produce vini a partire dalle uve del vigneto storico del centro Bonafous.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Sociale ExEat e dall’associazione Camminare Lentamente, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino e la Fondazione di Comunità del Chierese, nell’ambito del progetto “Feed your head: coltiviamo benessere, seminiamo futuro”, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.

Il ritrovo è fissato alle ore 15 presso la Cantina Sperimentale del Bonafous, in strada provinciale Chieri-Pecetto 34.

Per iscriversi e partecipare alla passeggiata gratuita occorre compilare il seguente google form https://forms.gle/3vqdkWnf1kEBnfNP6

Quota di partecipazione: gratuita

Info ed iscrizioni: Angelo 349.7210715, Andrea 342.8647835.