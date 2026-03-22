Parco Dora, allarme degrado nei magazzini abbandonati

Sicurezza assente nelle aree industriali Vitali e Michelin del parco Dora. A sollevare la questione ci hanno pensato i consiglieri del gruppo misto di maggioranza della Circoscrizione 5, Roberto Zuppardo e Caterina Mastroeni.

Nel mirino finiscono in particolare i magazzini e le strutture presenti sotto le tettoie dell’ex area industriale, spazi che - secondo quanto denunciato - verserebbero da tempo in condizioni di abbandono, scarsa illuminazione e mancata bonifica.

Le segnalazioni dei residenti

A preoccupare sono le numerose segnalazioni arrivate da cittadini e frequentatori del parco. Le aree in questione sarebbero diventate luoghi di degrado diffuso: tra i problemi segnalati, la presenza di siringhe e materiali potenzialmente pericolosi, rifiuti accumulati e utilizzi impropri degli spazi, fino a episodi di bivacco e situazioni igienico-sanitarie critiche.

Una situazione che, secondo i consiglieri, comprometterebbe la vivibilità e la sicurezza di un’area frequentata quotidianamente da famiglie, sportivi e giovani.

“A rischio la vocazione del parco”

“Il perdurare dell’abbandono - precisano -, trasforma questi spazi in focolai di illegalità e insicurezza, in contrasto con la funzione sociale e ricreativa del parco”. Da qui la richiesta al Comune di interventi concreti. In particolare per una bonifica e pulizia straordinaria delle aree, per la messa in sicurezza definitiva degli spazi, anche attraverso chiusure, illuminazione adeguata o recupero strutturale, e per un potenziamento dei controlli e della vigilanza, in collaborazione con le forze dell’ordine.